Las consellerías de Sanidade y do Mar firman un acuerdo para controlar el pescado de las piscifactorías

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, han firmado este jueves un convenio de colaboración con el objetivo de analizar las muestras de pescado procedentes de las piscifactorías gallegas y "garantizar la seguridad alimentaria de estos productos".

Según ha explicado Gómez Caamaño, el encargado de realizar estos análisis será el Laboratorio de Salud Pública de Galicia, un centro de investigación que procesa anualmente más de 15.000 muestras vinculadas con la salud ambiental y la seguridad alimentaria, y de las que 1.800 estarían directamente relacionadas con el Plan de investigación de residuos antibióticos.

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que con la firma de este convenio, la Xunta "reafirma su compromiso con la excelencia de nuestros productos acuícolas", según ha defendido el Ejecutivo gallego en una nota de prensa.

RESTAURACIÓN HÁBITATS MARINOS

En otro orden de asuntos, la conselleira ha defendido en un encuentro organizado por la Oficina Europea para la Conservación y el Desarrollo (EBCD) en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la consultora científica DickeyCollas Marine, que los pescadores deben tener una participación activa en el diseño de medidas de restauración de los hábitats marinos y la pesca sostenible.

En el evento internacional, celebrado en Copenhague (Dinamarca) y que la conselleira ha inaugurado por videoconferencia, ha señalado que la protección de la biodiversidad y la actividad extractiva "son dos pilares importantes".

"La restauración del medio marino y el mantenimiento de una actividad pesquera sostenible, viable y rentable son objetivos que van de la mano y no pueden entenderse uno sin el otro", ha asegurado.