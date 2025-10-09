Conxemar clausura una nueva edición, con más de 800 expositores de 46 países

La conselleira do Mar ha destacado la fortaleza del sector pesquero gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria internacional de productos del mar Conxemar ha cerrado este jueves su vigésima edición con una cifra récord de expositores, un total de 812 procedentes de 46 países.

Sobre la misma, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que el resultado muestra la capacidad de convocatoria y fortaleza del sector pesquero gallego.

Asimismo, el departamento autonómico ha trasladado que Villaverde ha mantenido esta semana una "amplísima agenda" de reuniones y contactos a lo largo de la jornada, con el objetivo de "poner en marcha o ampliar líneas de colaboración", así como "coser alianzas en defensa de un sector estratégico para Galicia".

En este sentido, la conselleira ha mantenido reuniones con el embajador de Mozambique en España, Eugénio Agostinho Langa; con representantes de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y con la delegación argentina encabezada presidente da Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), Agustín de la Fuente.

Tras las visitas y encuentros, ha puesto en valor la experiencia y trayectoria de la cadena mar-industria de la comunidad autónoma que está situada a la "vanguardia internacional gracias a su apuesta por la innovación y modernización de sus procesos productivos".