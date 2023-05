Decenas de barcos del sector bateeiro se concentran en A Pobra para seguir reclamando la gestión de la mejilla

Concentración de barcos del sector bateeiro frente a las costas de A Pobra do Caramiñal, para reclamar la retirada del artículo 13 del decreto que limita la extracción de mejilla.

Las aguas de la ría de Arousa han sido este lunes escenario de una nueva protesta del sector bateeiro, con una concentración de decenas de barcos que han hecho sonar sus sirenas ante las costas de A Pobra do Caramiñal, y a los que se han sumado camiones y otros representantes del sector, entre ellos cocederos y fábricas, para reclamar la retirada del decreto de 2019 y la recuperación de la gestión de las zonas de mejilla.

Según ha explicado a Europa Press Álex Tubío, portavoz de la Agrupación Arousa Norte, la movilización de este lunes "es por lo de siempre": "mientras no se retire el artículo 13 del decreto (que limita la extracción de la mejilla) estamos fastidiados".

Además, con la protesta, el colectivo ha querido dar respuesta a las palabras de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, acerca de la regulación de la actividad. Al respecto, Álex Tubío ha insistido en que los bateeiros se regulan por una norma de 2000 que ya marca cuántas personas pueden trabajar, en qué zonas y los topes de captura. "No es cierto que no estemos regulados", ha recalcado.

En ese sentido, ha reiterado que "la pretensión de cambiar esa orden para que abrir las zonas cuando ellos decidan es mortal para el sector", y ha advertido de que mantendrán las movilizaciones para que "la gestión de la mejilla vuelta a las manos de quien tiene que estar".