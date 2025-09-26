Decomisados casi 200 kilos de pulpo en la última semana en A Guarda (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas ha decomisado cerca de 200 kilos de pulpo en la última semana de A Guarda (Pontevedra), con más de 2.250 botes irregulares intervenidos.

El servicio autonómico de Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar, tuvo que movilizar cuatro embarcaciones: Mar de Galicia, Punta Roncadoira, Valentín Paz de Andrade e Irmáns García Nodal.

Este tipo de nasas ilegales no está identificadas, por lo que dificulta la labor de los agentes para identificar a los presuntos infractores.

Destaca que en muchas ocasiones en el interior hay hembras custodiando las huevas por lo que se pone en riesgo el ciclo reproductivo y de conservación de esta especie.

La Consellería do Mar subraya que estas prácticas suponen una "competencia desleal" para el sector que captura pulpos en el marco del correspondiente plan de gestión y pone en riesgo la conservación de esta especie.