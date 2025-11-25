Decomisan 74 kilos de centolla en un operativo contra el furtivismo en Rianxo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia decomisaron 74 kilos de centolla y un vehículo en el marco de un operativo de control y rastreo de productos pesqueros.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el operativo se produjo el pasado 22 de noviembre en Rianxo (A Coruña) y los agentes identificaron a una persona y tramitaron un acta de sanción por infringir la Ley de Pesca de Galicia.

En cuanto a las centollas decomisadas, como estaban vivas, fueron devueltas al mar por el servicio de Gardacostas de Galicia.