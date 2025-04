El Estado tiene cuatro meses para presentar un informe final sobre el vertido en A Pobra do Caramiñal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, ha informado de que Costas del Estado, titular de los terrenos de la antigua fábrica de La Onza de Oro, tiene un plazo de cuatro meses para que presente un informe final sobre la investigación del vertido localizado en A Ribeiriña, en el municipio de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

A partir de los resultados obtenidos se determinarán las actuaciones a seguir en caso de que se certifique que el suelo está contaminado, ya que se apunta a filtraciones de hidrocarburos de antiguos depósitos enterrados que se encuentran en mal estado.

En respuesta a una pregunta del BNG en la Comisión de Pesca, Salgado ha defendido el trabajo de la Xunta ante el vertido detectado el pasado mes de enero. Relata que se realizaron diferentes análisis que obligaron a cerrar tres bancos (uno de marisqueo a pie y dos de navaja). Los últimos muestreos, de los que espera tener datos en los próximos días, se realizaron a mediados de marzo.

Además, resalta que se solicitó la siguiente documentación al Ayuntamiento de A Pobra, que aún no ha remitido, en relación con los terrenos que ocupaba antiguamente la empresa Hadasa: informe sobre las medidas urbanísticas adoptadas, previstas o en curso en relación con estas instalaciones, información sobre las actuaciones o medidas de seguridad realizadas respecto a los residuos detectados y sobre las acciones destinadas a mitigar los riesgos, copia de los informes técnicos, así como expedientes.

ELECCIONES PENDIENTES EN LA COFRADÍA DE VILANOVA

Por otra parte, la diputada socialista Paloma Castro ha alertado de la situación de la cofradía de Vilanova con denuncias de un comportamiento "antidemocrático" en los órganos de gobierno y varias dimisiones de vocales, incluida una esta misma mañana de una representante de marisqueo a pie.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, ha expuesto que está pendiente de que la cofradía convoque fecha de unas elecciones parciales en el pósito para cubrir los puestos de vocales vacantes, toda vez sus trámites fueron reanudados en febrero de 2025 tras ser aplazados los comicios en 2024 por un ERTE. Asegura que las decisiones tomadas en los órganos de dirección son legales al permanecer más de la mitad de los miembros.

Según los datos de auditoría de 2024, el resultado de la situación financiera neta fue positivo en esta cofradía, a pesar de que esta y el resto de entidades sufrieron pérdidas económicas debido a la alta mortalidad del marisco en el invierno 2023-2024.

En otro orden de cosas, Óscar Insua (BNG) ha denunciado el "abandono" por parte de la Xunta del minicriadero de marisco de Camariñas (A Coruña) e insta a su recuperación por ser "rentable".

Sobre este tema, Marta Villaverde ha explicado que "no se trataba de un proyecto productivo", sino de investigación. Dice que "se intentó" que la cofradía desarrollase las acciones necesarias en ser autosuficiente y no tener dependencia de la compra de semilla, pero "no tuvo éxito".

Por otra parte, la directora xeral informa de que las instalaciones del centro CIMA de Ribadeo (Lugo) produjeron el pasado año cerca de 908.000 unidades de erizo y almeja, que fueron distribuidas a las cofradías de Camariñas, Ribadeo, Corcubión, Lira, Cariño, Cangas y O Barqueiro, así como a la asociación Aresmar.