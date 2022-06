Fiscalía considera que no hay delito de falsedad documental en la cofradía de Carril (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía considera que no hay delito de falsedad documental en relación con una reunión de la junta general de la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Carril, en el municipio pontevedrés de Vilargacía, celebrada el 26 de octubre de 2017. De este modo, interesa la libre absolución de los acusados, el patrón mayor y la secretaria en aquel tiempo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha fijado la apertura de juicio oral de este caso, que cuenta con una acusación particular, para este martes, 7 de junio, a partir de las 10,00 horas.

Esa reunión extraordinaria de la junta general del pósito estaba compuesta por 23 miembros de diferentes colectivos de la cofradía, bajo la presidencia del patrón mayor y con la secretaria como fedataria. Fiscalía considera que "no ha resultado acreditado" que los acusados, de común acuerdo, elaborasen un acta de la reunión "faltando a la verdad".

La acusación particular la ejercen mariscadoras que aseguran que el acta recogía "expresiones injuriosas" hacia el patrón que supuestamente no se habrían producido. Sin embargo, el fiscal afirma que "los hechos narrados no son constitutivos de delito alguno".