Galicia rebate ante la justicia europea los argumentos de la CE por el veto a la pesca de fondo

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en Luxemburgo

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en Luxemburgo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha acudido a Luxemburgo con motivo de la vista oral que celebra el Tribunal General de la Unión Europea para abordar el recurso presentado por más de una quincena de colectivos, entre ellas la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), contra las restricciones impuestas por la Comisión Europea a la pesca de fondo.

Allí, la Xunta rebatió ante el tribunal comunitario los puntos de incidente técnico y científico alegados por la Comisión y el Parlamento Europeo para intentar demostrar que el palangre demersal --destinado a la captura de merluza como especie objetivo-- no reúne las condiciones señaladas en el reglamento base, al tiempo que esta modalidad de palangre no figura en la clasificación establecida sobre protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo.

En esta línea, la tesis gallega viene siendo apoyada por otros organismos científicos como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), entidad que asesora a la Comisión, y que indicó que esta medida no tiene base científica. También un reciente informe del Parlamento Europeo que indica que el veto a la pesca de fondo en las 87 zonas de aguas comunitarias no está fundamentada y no atiende a las particularidades de las diferentes artes como el palangre o la volanta.

El Gobierno gallego es coadyuvante de los demandantes dado el "impacto negativo" de esta decisión de la UE. Se estima que afectará de manera directa a 200 embarcaciones e indirecta a otras 946 de artes menores.

El titular de Mar destacó el compromiso de la Xunta en la defensa de la gente del mar ante las instituciones comunitarias frente a una decisión que considera "injusta y discriminatoria" tomada por el comisario de Pesca.

Critica una estrategia excesivamente medioambientalista que no atiende a otros factores relevantes como el social o el económico. Remarca el peso del sector pesquero en la economía gallega con un valor añadido bruto (VAB) 25 veces superior al de la UE y seis veces superior al del conjunto del Estado español. Supone la principal actividad económica en un tercio de los ayuntamientos gallegos.

El responsable autonómico espera que la justicia europea atienda a la argumentación presentada por el sector y el Gobierno gallego y permita dar marcha atrás al veto de la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico nororiental.