El Gobierno abona un primer pago de 1,2 millones de euros a 1.671 armadores de Galicia por la subida del gasóleo

Archivo - Puerto de Vigo durante el paro de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado un primer pago de 1,2 millones de euros a 1.671 armadores pesqueros de Galicia para compensar el incremento del precio del combustible derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

En concreto, según ha indicado el MAPA en un comunicado, las ayudas alcanzarán a un total de 1.757 armadores y el importe total ascendió a 1.247.405,61 euros.

Por provincias, A Coruña concentra 839 armadores y 876 buques, mientras que Pontevedra suma 743 armadores y 787 buques. En Lugo, las ayudas corresponden a 89 armadores y 94 buques.

La tramitación del procedimiento se realizó de oficio y sin necesidad de que los beneficiarios presentasen una solicitud, con el objetivo de agilizar el abono de las ayudas.

Para ello, verificaron los barcos que realizaron actividad pesquera durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo y 30 de abril y que por tanto tuvieron gasto en combustible.

Asimismo, la Secretaría General de Pesca trabaja actualmente en la gestión de un segundo grupo de beneficiarios, correspondiente a quienes presentaron alegaciones, y publicará próximamente la resolución con la lista definitiva y sus importes.