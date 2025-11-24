El Gobierno asigna 13 días más a la flota del Mediterráneo para garantizar el abastecimiento en Navidad

Califica de "cómico" el Tik Tok de Feijóo pidiendo la rebaja del IVA al pescado y a la carne

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado 13 días adicionales de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para garantizar su actividad hasta final de año y el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado esta decisión que beneficiará a los 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros, por lo que con esta nueva asignación se alcanzan los mismo días finales de pesca obtenidos en 2024.

Planas ha reconocido que estos meses son de gran importancia económica para la flota de arrastre por la campaña de Navidad. "Descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas navidades", ha recalcado.

Con esta medida, después de "numerosas conversaciones" con la Comisión Europea, el Ministerio garantiza que la flota del Mediterráneo pueda planificar sus mareas hasta el cierre del ejercicio, ya que se le está comunicando actualmente a los buques afectados. "Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", ha indicado.

"Entendemos que la buena evolución de las poblaciones de peces según vemos en los últimos informes científicos justifican plenamente la medida y por tanto que a partir de ella queda solucionado el tema para este año, mientras que el próximo 11 y 12 de diciembre discutiremos en Bruselas lo que corresponde a 2026", ha señalado, señalando que la obtención de estos días ha sido resultado de un "intenso trabajo técnico".

Hay que recordar que la Comisión Europea recortó el esfuerzo pesquero para 2025 a 27 dias de pesca, decisión que el Gobierno de España logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca. Con estas medidas se han recuperado unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden esta decena de jornadas pesqueras.

"Estamos plenamente comprometidos en la defensa de los intereses del sector para dar continuidad de la actividad en un contexto de recuperación de especies pesqueras. Esta medida llega para dar tranquilidad y todo el apoyo al sector que lo merece", ha reiterado Planas.

Respecto a la reunión de ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) - , que se está celebrando actualmente en Sevilla donde más de 60 países negocian la gestión de las pesquerías de atún del Atlántico y Mediterráneo, Planas se ha mostrado confiado en que se alcance un consenso y un incremento del 19,3%, que se está negociando. "Esperamos y deseamos que sea posible un consenso sobre la base de la propuesta de la presidencia y de ese incremento del 19,3%", ha asegurado.

CRITICA AL PP TRAS RECLAMAR LA BAJADA DEL IVA A ALIMENTOS

Por otro lado, el ministro de Agricultura y Pesca ha calificado de "cómico" el Tik Tok de este fin de semana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que avanzaba que su partido llevará al Congreso la rebaja del IVA de alimentos como los huevos, carne y pescado.

"Me parece cómico que un partido que incrementa el IVA de los alimentos, ahora diga que lo va a bajar, es que realmente no tiene absolutamente ningún sentido y es de un oportunismo absoluto", ha criticado Planas.

El titular de Agricultura, que ha reconocido que su Departamento está siguiendo "muy de cerca" la evolución de los precios", comprende la "preocupación" de los consumidores y critica la petición de los 'populares'. "El Partido Popular siempre lo soluciona todo eliminando impuestos", ha reiterado.