O Grupo Popular denuncia a "mala fe" da Comisión Europea pola tardanza na revisión do veto á pesca de fondo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

A portavoz do Mar do Grupo Popular, Teresa Egerique, lamentou este venres que o comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, volvese a mostrar, a través dunha carta, a súa "ofuscación" no erro e o dano que supuxo para o sector da pesca a prohibición das artes de fondo.

Egerique criticou que a decisión da Comisión Europea "non inicia un proceso" como afirmaba Sinkevicius, senón que o "culmina" e "leva por diante á frota de artes de fondo".

Neste sentido, a portavoz popular cuestionou que a Comisión Europea vaia a facer agora "o que tiña que facer antes". "Están a corrixir o camiño percorrido até agora pero, lamentablemente, xa é demasiado tarde", engadiu.

"Que fagan propósito de emenda e inicien a revisión desta situación, xusto o día que acaba o prazo para interpor o recurso por parte do sector, evidencia mala fe e pouca empatía con aqueles que traballan duramente no mar para saír adiante cada día", indicou.

Así mesmo, Teresa Egerique, sinalou que "non se pode esperar menos dun comisario verde ás ordes dun vicepresidente socialista". "Esperamos que prospere a acción xudicial e tómbese este desastre administrativo e normativo", sentenciou.