El IEO inicia su 26ª campaña Porcupine para evaluar los recursos pesqueros al oeste de Irlanda

Buque oceanográfico Vizconde de Eza - IEO

VIGO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo formado por 15 investigadores e investigadoras del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de los centros de Baleares, Cádiz, Málaga, Murcia, Santander y Vigo inician la campaña Porcupine 2026 a bordo del buque oceanográfico 'Vizconde de Eza', para evaluar los recursos pequeros del Porcupine Bank, al oeste de Irlanda, en la región pesquera del Gran Sol.

Así, durante 37 días estudiarán los recursos pesqueros demersales y bentónicos de este banco, una elevación submarina de la plataforma continental irlandesa situada en el océano Atlántico Norte a unos 200 kilómetros al oeste de Irlanda, que es un área de gran relevancia para la flota pesquera española e internacional.

La campaña está dirigida por Francisco Baldó del Centro Oceanográfico de Cádiz e incluirá 80 lances de arrastre de fondo. El objetivo es obtener índices de abundancia, patrones de distribución, estructura por tallas, datos de crecimiento y reproducción de las principales especies comerciales, entre las que destacan la merluza (Merluccius merluccius), los rapes (Lophius piscatorius y L. budegassa), los gallos (Lepidorhombus whiffiagonis y L. boscii) y la cigala (Nephrops norvegicus).

Paralelamente al muestreo biológico, se realizará la caracterización hidrográfica completa del área, midiendo variables físicas como la temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto, esenciales para comprender la dinámica ambiental que influye en la distribución de las especies.

Como novedad en esta campaña de 2026, y en el marco de las actividades de modernización tecnológica del Plan Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de Datos del Sector Pesquero (PNDB), durante la campaña se desarrollará la validación operativa del sistema de adquisición digital de 'datos icrOS' desarrollado por el IEO dentro del subprograma transversal MARISAM.

Este sistema ha sido diseñado para la captura y gestión automatizada de información científica mediante la integración de ictiómetros y calibres digitales, un sistema automático de adquisición de pesos y una base de datos centralizada.

"Durante la campaña se evaluará su funcionamiento integrado en las rutinas habituales del parque de pesca y del laboratorio a bordo, manteniendo en todo momento los protocolos de muestreo. Los resultados de estas pruebas permitirán introducir mejoras con vistas a su posible utilización en otras campañas y programas del IEO", ha apuntado Francisco Baldó.

La campaña Porcupine se inició en 2001 a propuesta de España y, desde entonces, se ha convertido en una de las series históricas de datos pesqueros más importantes del Atlántico nororiental. Los resultados de la campaña se integrarán en las evaluaciones científicas internacionales coordinadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), y servirán de base para las recomendaciones de gestión pesquera en el marco de la Política Pesquera Común.