Incautadas cuatro toneladas de bocarte en un operativo en la lonja de Corcubión - GARDACOSTAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, han comisado un total de 4.000 kilos de bocarte en el marco de un operativo de control e inspección realizado por tierra en el puerto y en la lonja de Corcubión.

La intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Servicios Centrales y se ha saldado con el levantamiento de un acta de presunta infracción por incumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca marítima.

Tras su inspección y correcta identificación, la totalidad de la mercancía incautada ha sido donada y entregada a un centro benéfico.