Intervenidos más de 150 kilos de pulpo en el puerto de A Coruña

A CORUÑA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de A Coruña ha llevado a cabo la incautación de 151,80 kilogramos de pulpo que estaba siendo transportado sin la documentación reglamentaria que garantice su trazabilidad y origen legal.

La actuación se produjo durante un dispositivo de inspección en la zona de salida del puerto de A Coruña. Los efectivos del Servicio Marítimo procedieron a detener e inspeccionar una furgoneta, que abandonaba las instalaciones portuarias.

En la parte trasera del vehículo, los agentes encontraron tres capazos y dos cajas, que contenían un total de 151,80 kilogramos de pulpo. Tras las comprobaciones pertinentes, se confirmó que la mercancía carecía de cualquier dato de trazabilidad o documentación que acreditase su origen, pesaje previo, o el lugar de descarga.

Esto, explica la Guardia Civil, constituye una infracción grave en materia de pesca. Como resultado de la intervención, se procedió a la denuncia de la conductora del vehículo, por una infracción a la Ley 11/2008 de Pesca de Galicia, específicamente por el transporte de especies pesqueras sin el preceptivo pesaje previo y la ausencia de documentación de trazabilidad.

La mercancía incautada fue trasladada a la Lonja de A Coruña para su pesaje oficial, confirmando la cantidad final de 151,80 kilogramos. Las diligencias y la correspondiente denuncia por las irregularidades documentales y de trazabilidad han sido remitidas a la Delegación Territorial de la Consellería do Mar y la mercancía se ha destinado al Banco de Alimentos.