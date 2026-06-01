Mar alcanza cinco convenios de recuperación con cofradías al sumar a Cabo de Cruz y Vilanova

Archivo - Montones de conchas y marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto y conchas vacías - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado dos nuevos convenios de colaboración con las cofradías de Cabo de Cruz, en Boiro, y de Vilanova de Arousa. Destina de forma conjunta más de 1,8 millones a los trabajos de recuperación marisquera.

De este modo, son cinco los convenios alcanzados hasta la fecha, junto a Noia, Muros y Vilaxoán.

Forman parte de los 22,7 millones que tiene previsto inyectar el Gobierno gallego en el sector del mar ante la mortandad masiva del marisco gallego por las lluvias del pasado invierno.

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes trabajos mientras los bancos estén cerrados.

El acuerdo, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), recoge un plan de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera con un cronograma detallado para la implicación directa del sector en las tareas de recuperación, entre las que se encuentran siembra de bivalvos, retirada de basura o acondicionamiento de zonas de producción.

ACUERDOS

En concreto, el acuerdo con Cabo de Cruz recoge un presupuesto de 1.370.796 euros y beneficiará a 163 profesionales a pie. Se actuará en una superficie de 2.040.388 metros cuadrados que abarca en los bancos de Barraña, Arrecife das Marxas, Retorta, Ladeira do Chazo y la playa de Mañóns. Habrá medidas como remoción mecánica y manual del sustrato, turnos de vigilancia, rareos y siembra de 2,3 millones de unidades de almeja fina y babosa.

Por su parte, en el convenio con Vilanova se destinan 483.598 euros, con 65 mariscadores a pie beneficiados. Intervendrá en 1.086.872 metros cuadrados en Esteiro de Vilamaior, As Sinas, As Carballas-O Bote y Castelete-O Rego. Prioriza la labor manual en áreas de mayor densidad y reserva el uso mecánico en zonas con más lodo. Prevé la siembra de 650.000 unidades de almeja babosa.

POLÍGONO AGROFORESTAL

En otro orden de cosas, el Consello ha dado luz verde a declarar de utilidad pública el primer polígono agroforestal de iniciativa privada de Alto de Castiñeira, entre los municipios ourensanos de Ribadavia y Cenlle, para movilizar tierra agraria.

Este polígono prevé poner en valor 11,58 hectáreas. La actividad principal serán los cultivos leñosos --viñedo principalmente al encontrarse en la DO Ribeiro-- y como actividad secundaria, los pastos permanentes.

En la actualidad existen 29 polígonos agroforestales de iniciativa pública en marcha (en diferentes fases de ejecución) en Galicia, 15 de ellos en la provincia de Ourense, que suponen la puesta en valor de más de 5.000 hectáreas, destaca la Xunta.