Mar dará 4 millones en ayudas para la compra de maquinaria con la que regenar los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la primera convocatoria de la nueva línea de ayudas de la Consellería do Mar, dotada con 4 millones, para la compra de maquinaria y equipos con los que fomentar la restauración de los ecosistemas marinos y regenerar los bancos marisqueros.

Esta orden pionera, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (), nace como respuesta directa al impacto de los temporales de comienzos de año, que provocaron un prolongado descenso de salinidad y una mortandad masiva.

Está dirigida a entidades gestoras de planes de marisqueo, como cofradías de pescadores y organizaciones de productores.

Cada ayuda cubre hasta el 100% de la inversión, con un tope de 200.000 euros por proyecto, para la adquisición de tractores, motocultores y elementos de arado y remoción del sustrato.

Las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica a través de la sede de la Xunta en un plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del orden en el Diario Oficial de Galicia.

CONVENIO CON FUNDAMAR

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Fundación para a Pesca e o Marisqueo (Fundamar) para desarrollar el programa Dálle mar ao teu futuro, una iniciativa de orientación para acercar la realidad de la pesca artesanal y de litoral a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y favorecer el recambio generacional.

Esta iniciativa llegará a un mínimo de 300 alumnos de 3º y 4º de la ESO de 13 centros educativos entre 2026 y 2027.