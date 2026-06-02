Mar defiende una respuesta "excepcional" para el marisqueo ante una oposición que denuncia un plan "raquítico"

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido una respuesta "excepcional" de la Xunta ante la mortandad masiva del marisco por los temporales de invierno, ya que "actuó con rapidez" con un plan de casi 23 millones para firmar convenios de regeneración con las cofradías.

Así se ha expresado en una comparecencia a petición propia en el Parlamento de Galicia, en donde la oposición ha cargado contra un plan "raquítico" en el que las mariscadoras recibirán solo 700 euros al mes, "menos del salario mínimo", y cuando todavía no han recibido "ni un euro".

Al respecto, la conselleira do Mar ha reconocido que el marisqueo "atraviesa un momento complicado", pero sostiene que la Xunta "está y va a seguir estando a la altura" y "ya demostró en varias ocasiones que es un sector resiliente". Expone que el Gobierno gallego ha aprobado cinco convenios con las cofradías de Noia, Vilaxoán, Muros, Vilanova y Cabo de Cruz.

Así, Villaverde lamenta que los temporales de comienzos de año llegaron cuando los bancos "estaban en clara recuperación" tras la mortandad sufrida entre 2023 y 2024. Remarca que se sufrió la llegada de agua dulce que dejó hasta cero gramos de salinidad "durante varias horas", con la consecuente mortandad de los moluscos.

Pone en valor el seguimiento "exhaustivo" desde el primer momento por parte del Intecmar, con biólogos de zona, técnicos de la Consellería y de las cofradías para realizar los muestreos y una vigilancia "en tiempo real". Incide en que "primaron los criterios científicos".

De este modo, Villaverde resalta que el plan de choque de cerca de 23 millones se presentó en marzo, "tres semanas después del final de las borrascas". Y subraya que cuenta con un texto adaptado a la "realidad" de cada cofradía, cofinanciado en un 70% por el fondo europeo Fempa.

Sostiene que este plan se trata de un "instrumento jurídico sólido, transparente y verificable", lo que contrasta con los que "intentaron confundir" y "embarrar el terreno", aunque "no lo consiguieron".

Paralelamente, apunta a los cambios normativos para prorrogar hasta 2029 los planes de gestión en vigor. También avanza que se "está trabajando" en el plan de acción del marisqueo de Galicia 2026-2031, que contará con "objetivos estratégicos" para los próximos cinco años.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR PAGO DE CUOTAS

Uno de los puntos sobre los que ha hecho hincapié la conselleira do Mar es en las críticas al Gobierno central por no haber cumplido todavía con el compromiso de eximir a las mariscadoras del pago de cuotas a la Seguridad Social mientras no pueden trabajar.

Asegura que la gente del mar están "enfadada" por seguir pagando las cuotas, lo que considera "tremendamente injusto". Reprocha al Gobierno que hace anuncios, "pero a la hora de la verdad mira para otro lado".

"PRESUNTO AGRESOR SEXUAL"

Durante el debate, la diputada del BNG Rosana Pérez ha comenzado su intervención ironizando con que sentía "cierto alivio" al ver a la conselleira en el Parlamento. "Con lo rápido que premia el señor Rueda a los presuntos agresores sexuales, tenía mis dudas de que estuviese usted sentada ahí", ha espetado en referencia al nombramiento del exconselleiro do Mar Alfonso Villares como nuevo delegado de la Xunta en Lugo.

Estas palabras le han valido un toque de atención por parte del presidente del Parlamento, el popular Miguel Santalices, quien ha mostrado sus "dudas" de que pueda hablar de "presunto" cuando "hay un resolución que termina con el caso". "Si hay una resolución judicial, eso no se podrá utilizar", opina, pero ha dicho que se va a "asesorar" sobre el uso de esa palabra. "Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros", ha agregado.

A renglón seguido, el diputado popular Miguel Fidalgo ha afirmado que Villares "no es presunto", pues "presunto acosador sexual es el alcalde de Monforte, su socio, José Tomé". Por ello, pide a la oposición que traslade "disculpas por las acusaciones y su condena" al exconselleiro.

Mientras, Rosana Pérez ha arremetido contra un plan "absolutamente raquítico, opaco, caótico y que no deja de ser otro parche puntual". Censura que no se atacan "causas estructurales", como el vaciado de embalses o la contaminación.

La diputada nacionalista ha dicho que le "caería la cara de vergüenza" venir a la Cámara tres meses después de presentar los planes para las cofradías con solo "tres firmados" y hablar de "celeridad". Esgrime el caso de Noia, de donde tuvo que "salir escoltada" la conselleira entre protestas, y con un patrón mayor que manifestó que solo se van a acoger 76 mariscadoras porque "la retribución es claramente insuficiente".

En su turno de réplica, la conselleira do Mar se ha referido a la protesta en Noia para criticar que algunas personas del cabildo "prefirieron estar abajo gritando que estar en la mesa" de la reunión. Y ve "sorprendente" que la cofradía hable de que "no van a ser capaces de cubrir proyectos que ellos mismos diseñaron".

"MACHISTA"

Por su parte, Paloma Castro (PSdeG) ha cargado contra que el PP lleva 17 años gobernando "al remolque de los acontecimientos", puesto que "se limitó" a ejercer de "aseguradora de siniestros", "asumiendo ayudas cuando el marisco ya había muerto".

La diputada socialista carga contra un plan "incompatible con el anterior", que solo destina 700 euros al mes a cada mariscadora, "claramente insuficiente para vivir". Avisa a Mar de que "no puede usar la excusa de las lluvias" para una mortandad "multifactorial", por lo que pide controlar la contaminación y el vaciado de embalses.

Asimismo, Castro le ha afeado al popular Miguel Fidalgo que "el sector del mar le importa bien poco", de modo que le deberían dar el "área de amarillismo".

Posteriormente, Fidalgo ha alabado al exdiputado socialista Julio Abalde, "ese sí que sabía de qué hablaba", para denostar la labor parlamentaria de Castro. Ante esto, la diputada del PSdeG ha llamado desde su escaño "machista" al popular.