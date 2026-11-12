Mar destaca la importancia de acercar el valor nutricional y la calidad del Mexillón de Galicia a los jóvenes

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el CEIP A Lomba de Vilagarcía de Arousa. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la importancia de acercar el valor nutricional del Mexillón de Galicia a los más jóvenes y de fomentar hábitos de alimentación saludable desde la infancia.

Así lo ha hecho este jueves durante una visita al CEIP A Lomba de Vilagarcía de Arousa, en el marco de una nueva jornada del programa Mejillón de Galicia en las aulas, una iniciativa impulsada por el Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de Galicia en colaboración con la Xunta.

Durante la visita, la conselleira ha participado en actividades divulgativas desarrolladas con el alumnado de segundo, tercero y cuarto de primaria, centradas en las propiedades alimentarias del mejillón, su proceso de cultivo y extracción de las rías gallegas y la importancia económica y social de la actividad mejillonera en la comunidad gallega.

También han realizado una charla didáctica dirigida a cerca de 100 escolares, así como una visita a la cocina del centro, en la que el alumnado pudo conocer de primera mano la preparación de este producto y degustar un menú elaborado con Mexillón de Galicia y arroz.

La conselleira ha remarcado la importancia de familiarizar a las nuevas generaciones con los productos del mar y favorecer su conocimiento desde edades tempranas. En este sentido, ha incidido en el papel de la comunidad educativa para promover una alimentación variada y equilibrada, así como para transmitir la relevancia de un sector estrechamente ligado a la economía, la cultura y la identidad de las zonas costeras gallegas.

Esta actividad forma parte de un programa piloto que contempla actuaciones en alrededor de 15 centros educativos gallegos durante 2026, mediante charlas divulgativas, actividades participativas y la incorporación de mejillón certificado a los menús escolares.