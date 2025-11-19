Mar destaca el proyecto Apromex para "obtener mejilla en un volumen suficiente para mantener la producción"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destaca el proyecto Apromex para "obtener mejilla en un volumen suficiente para mantener la producción en un sector estratégico".

Villaverde ha participado este miércoles en Vilanova de Arousa (Pontevedra) en la presentación de las novedades de esta iniciativa, destinada al análisis de la población de la mejilla, a la evaluación de nuevos sistemas para su captación en el medio natural y al desarrollo de herramientas para la visualización de los datos obtenidos.

Apromex es un proyecto de la Consellería do Mar, que surge de la colaboración entre el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) y la Universidade de Vigo.

Esta herramienta forma parte del paquete de proyectos impulsado por la Consellería do Mar para mejorar la miticultura. En entre estas iniciativas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), se incluye el Visor, que está dirigido al estudio de identificación y marcaje selectivo de larvas de mejillón mediante anticuerpos monoclonales, lo que cuenta con una inversión para el periodo 2024-2026 de 2 millones de euros.