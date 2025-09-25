Mar promueve cursos para obtención de certificados sanitarios para enrolarse ante la falta de plazas en el ISM

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar promueve cursos para la obtención de certificados sanitarios exigidos por el Instituto Social de la Marina (ISM) para enrolarse.

La Xunta busca atender a las demandas realizadas por las cofradías por las dificultades para obtener certificados sanitarios ante la falta de plazas.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha clausurado en A Pobra do Caramiñal uno de estos cursos, promovidos por este departamento, ya que los centros del organismo estatal no disponen de plazas libres hasta los próximos meses.

Con una duración de 22 horas, esta acción permite obtener este certificado de especialidad, que tiene una validez de cinco años. Tiene un coste cero para los participantes. Lleva impartidos 13 cursos en lo que va de año para casi 200 trabajadores.