Mar teme que la pérdida de marisco en las rías gallegas sea "peor" que en 2023

1063016.1.260.149.20260224182928 Berberecho muerto - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, teme que la actual pérdida de marisco por el tren de borrascas en las rías gallegas sea "peor" que en 2023, cuando se produjo una fuerte caída de la producción.

Así se ha expresado en declaraciones con motivo a una reunión con los patrones mayores de las cofradías de Noia, Portosín, Porto do Son y Muros, en el marco de "un diálogo constante" para la recogida de información.

Mientras se recaban los datos "reales" en bancos marisqueros, la conselleira señala que el observatorio marino de la Xunta recoge que los datos de metros cúbicos de lluvias y la salinidad, factores que afectan a productividad, "a día de hoy" son "peores" que en el otoño de 2023, por lo que "el escenario se prevé que pueda ser peor".

Actualmente, técnicos de la Consellería y cofradías trabajan en hacer "un diagnóstico real" de los bancos marisqueros, al tiempo que se elabora una protocolo a la vez que se baja a pie de playas para evaluar la situación.

"Es imposible tener un dato oficial sin muestrear los bancos, sin hacer esa estimación de cómo está ese estado y comparar con la anterior foto, de otoño de 2025", razona. "Vamos a empezar cuanto antes esos trabajos", agrega.

Preguntada sobre medidas a tomar, la conselleira indica que "sin datos rigurosos", "cualquier medida que se tome va a ser ineficaz".

IMPACTO DE EMBALSES

Cuestionada sobre la denuncias del sector del impacto de los desembalses en la mortandad del marisco durante marea baja, la conselleira ha indicado que esos embalses "se rigen por su plan de explotación", lo cual apunta no depende de Mar.

Señala que "conocen" el impacto de la bajada de salinidad por la entrada de agua dulce, pero apunta que eso se puede deber tanto a la apertura de presas como a riadas.

Asegura que están en contacto con el sector y que han trasladado a las empresas de los embalses "esa sensibilidad, esa inquietud", si bien recuerda que las compañías también deben atender "la seguridad de la instalación y poblaciones". Dice "entender esta preocupación" que les trasladan las cofradías" e intentan que "atiendan a sus demandas".

PERJUICIOS POR LA PRESA DEL TAMBRE

Al respecto, patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, Cruz atribuye los bajos niveles de salinidad del agua de la ría de Muros y Noia a la falta de un protocolo por parte de la empresa Naturgy en la presa del río Tambre.

"Se abre el embalse con mucha agua dulce en situación de bajamar y hay arrastres de bivalvos, tanto de berberecho como de la almeja (...) Si existiese un protocolo de actuación, en vez de morir el 80 % del berberecho, podríamos estar hablando de un 60%".

Apunta a una pérdida del 80% del berberecho, del 90% de la almeja babosa y del 40% de la japónica, lo que refleja una situación "muy mala" que no permitirá reanudar la campaña este 2 de marzo, fecha prevista.