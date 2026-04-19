El nuevo baremo para obtener el permiso de explotación para marisqueo a pie se publicará este lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar publicará este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se establece el nuevo baremo aplicable a la valoración de la solicitudes para obtener el permiso de explotación para el marisqueo a pie, que sustituirá al aprobado en 2013.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, el objetivo de la resolución es facilitar el procedimiento de valoración de las solicitudes, incrementando su objetividad y eficiencia administrativa, así como reducir la incidencia de situaciones de empate que obliguen a hacer sorteos entre los solicitantes.

Este baremo será de aplicación cuando el número de solicitudes supere al de plazas ofertadas, manteniendo un sistema de concurrencia competitiva basado en la valoración de méritos y según la situación de desempleo o mejora de empleo; formación y titulación académica; experiencia profesional y habilidades vinculadas a la actividad marisquera; empadronamiento en ayuntamientos del ámbito de las cofradías o limítrofes.

Esta actuación, según ha puntualizado la Xunta en un comunicado, se enmarca en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Consellería do Mar y a la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en materia de ordenación do marisqueo, establecimiento de las condiciones para el ejercicio de la actividad y gestión sostenible de los recursos marinos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 50/2021, del 11 de marzo.