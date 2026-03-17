El Parlamento pide con los votos del PP "paralizar" la catalogación estatal de la anguila en máxima protección

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha aprobado en la comisión de pesca, con los votos del PP y la abstención de la oposición, "paralizar" cualquier iniciativa de catalogación estatal de la anguila en máxima protección.

En concreto, la proposición pide dicha paralización "hasta evaluar de forma objetiva y diferenciada los resultados de los planes autonómicos de gestión existentes".

En un segundo punto, relcama el reconocimiento "expreso" del papel de las comunidades autónomas que desarrollaron modelos "eficaces" de gestión "sostenible", mediante la incorporación de sus datos científicos y experiencia en el proceso de toma de decisiones.

Asimismo, demanda garantizar "que cualquier decisión futura se base en análisis científicas diferenciadas por cuencas hidrográficas, evitando decisiones generalistas que no respondan a la realidad biológica de cada territorio".

También aboga por priorizar la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal internacional "como prinicpal ejee de recuperación de la especie" y por último requiere evaluar "previamente" el impacto socioeconómico de "cualquier medida restrictiva" sobre las comunidades locales "que dependen de esta actividad tradicional".

SARDINA MARRUECOS

Por otra parte, y también a iniciativa del PP, la Cámara insta --en este caso con el apoyo también del PSdeG y la abstención del BNG-- a dirigirse al Gobierno central para "iniciar de manera inmediata gestiones diplomáticas con el Gobierno del Reino de Marruecos para solicitar la paralización de la prohibición de exportación de sardina y el restablecimiento normal de los flujos comerciales hacia la Unión Europea".

Exige el texto el respeto y cumplimiento del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, "evitando decisiones unilaterales que perjudiquen gravemente a sectores productivos europeos y, en particular, a la industria conservera gallega".

Reclama que esta problemática se traslade a la Comisión Europea "con el fin de que adopte las medidas necesarias para defender los intereses del sector transformador y garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes".

Por último, pide informar de las gestiones realizadas tanto a la Xunta como al sector conservero, "coordinando posibles medidas de apoyo en caso de persistir la situación".