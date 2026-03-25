La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que las órdenes de ayudas convocadas en enero recibieron 61 solicitudes para sembrar más de 31 millones de unidades de bivalvos en las rías.

Lo ha apuntado en el pleno del Parlamento, a preguntas de la diputada del PP María Nazaret Cendán. En concreto, la primera orden recibió 39 peticiones y la segunda 22.

Los 39 primeros proyectos supondrán más de 6 millones de metros cuadrados de superficie regenerada y 16,5 millones unidades de semillas, mientras los 22 de la segunda orden de ayudas significarán, según sus datos, más de 370.000 metros cuadrados de superficie regenerada y más de 15 millones de unidades de semilla.