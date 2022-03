El PP acusa a Sánchez de "estar de viaje mientras los españoles se empobrecen" y pide medidas para la pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Galicia ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "estar de viaje mientras los españoles se empobrecen" ante el alza de precios que afectan a los ciudadanos y a los sectores productivos del país.

Este lunes, la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, y el diputado en el Congreso Jaime de Olano han mantenido un encuentro con el presidente de las cofradías españolas y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero.

Allí, los responsables populares han reivindicado el peso del sector pesquero en la economía gallega y la del norte de Lugo, al tiempo que han acusado al Ejecutivo central de "no solo no hacer, sino que tampoco escucha".

"España no puede esperar más. Son miles y miles de autónomos y pymes, millones de familias que ya no aguantan más esta situación de subida de precios que les empobrece, les impide llegar a fin de mes, les obliga a no encender la calefacción o les hace imposible seguir con su negocio abierto", ha asevarado De Olano.

Los populares censuran la "pasividad" del Gobierno, al que instan a adoptar medidas que ayudan a rebajar el peso de la subida de la luz o de los combustibles para las familias, autónomos y empresas.

De Olano se ha preguntado "dónde está" el presidente del Gobierno "mientras los españoles se empobrecen día a día" y su administración "recauda impuestos como nunca antes, agravando la situación".