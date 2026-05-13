La presencia de toxinas obliga a cerrar prácticamente todos los polígonos de mejillones de Galicia

Visita de la conselleira. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presencia de toxinas ha obligado a cerrar prácticamente todos los polígonos de mejillones de Galicia e incluso algunos bancos marisqueros, según información facilitada por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han especificado que, desde mediados de abril, semana a semana se han ido incrementando las células de Dinophysis acuminata productoras de toxinas.

De esta manera, se han ido teniendo que cerrar los distintos polígonos e incluso algunos bancos marisqueros. Por ello, actualmente solo están abiertos dos polígonos de bateas: Sada 1 y Sada 2.

También buena parte de los bancos de moluscos permanecen cerrados por la misma causa.

Desde el Gobierno gallego han puesto en valor el trabajo realizado desde Intecmar para detectar estas situaciones y cerrar las zonas que presentan toxinas con el objetivo de garantizar la seguridad del consumidor.

MEJILLONES

Precisamente este miércoles la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado en Boiro (A Coruña) las instalaciones de la Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega), donde ha destacado al sector como "motor estratégico" de la acuicultura gallega.

El Ejecutivo autonómico ha indicado en un comunicado que el encuentro ha permitido conocer de primera mano los avances en el trabajo de dicha organización y reforzar la colaboración con un sector que es un "pilar básico".