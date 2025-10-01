El PSdeG reclama a la Xunta "ayudas compensatorias" por el cierre de los bancos marisqueros de la ría de Arousa

La portavoz socialista, Paloma Castro, señala que la prohibición supone un "golpe definitivo para el marisqueo de la ría"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Marisqueo del PSdeG, Paloma Castro, ha anunciado este miércoles una serie de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta que ponga "encima de la mesa" ayudas compensatorias por el cierre de los bancos marisqueros de Arousa.

La diputada socialista urge a que la Xunta ofrezca un "respaldo económico para un sector que depende de la actividad" y que estará "afectado directamente" por la decisión del Ejecutivo autonómico de cerrar los bancos durante seis meses.

"No existe, a día de hoy, propuesta firme ni compromiso por parte de la Xunta sobre las compensaciones al sector", ha subrayado Castro.

De este modo, la socialista defiende que "no es posible" asumir un cierre de estas características, y señala que el hecho supone un "golpe definitivo para el marisqueo de la ría".

SIN "PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA"

Por ello, la diputada advierte de que la decisión de la Xunta se debe a una falta de planificación, transparencia y participación.

Asimismo, Castro ha denunciado una "falta de voluntad de la Xunta en "abordar el futuro del marisqueo desde una perspectiva sostenible y socialmente justa".

En este sentido, la portavoz de Marisqueo del PSdeG exige que el Gobierno gallego permita a los mariscadores acceder a las prestaciones por cesamiento de actividad.

Por consiguiente, insta a la administración autonómica a que ponga en marcha un programa específico de ayudas financiado mediante el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para "garantizar la viabilidad económica" del sector en lo que queda del cierre (enero, febrero y marzo de 2026).