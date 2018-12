Quintana destaca el papel de la formación en el lucha contra la pesca ilegal

Publicado 27/11/2018 17:39:14 CET

VIGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, ha puesto en valor este martes la formación como herramienta para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Quintana ha hecho esta reflexión durante el acto de inauguración del segundo curso de formación sobre el fortalecimiento de capacidades para la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSM), coordinado por la FAO y que se imparte en instalaciones del Puerto de Vigo.

Este acuerdo aglutina a 30 países, entre ellos España, y compromete a sus firmantes a intensificar los controles en los puertos. En el caso de la terminal viguesa, se formará a cientos de profesionales de América Latina y de África, y en este segundo curso (el primero se celebró en junio pasado) recibirán formación 13 inspectores de Guinea, Mauritania y Madagascar.

Durante su intervención, la conselleira ha hecho hincapié en la importancia de esa labor formadora, para que los profesionales tengan los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para "impedir" la entrada de pesca ilegal en los puertos.

Asimismo, ha aprovechado dicha intervención para poner en valor la lucha de la administración y el sector gallego contra el furtivismo, "una lacra que afecta al sector y a toda la sociedad desde muchas ópticas": la fiscal, la laboral y la sanitaria.

El curso inaugurado este martes se desarrollará hasta el próximo 13 de diciembre, y se divide en 14 módulos didácticos. Así, ofrece un método de enseñanza basado en conferencias en el aula, junto con herramientas de apoyo, como vídeos, estudio de casos, participación de invitados, y ejercicios individuales y de grupo.