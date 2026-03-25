Sector mar-industria urge medidas que palien el impacto de la guerra, que lleva a empresas a plantearse "parar"

Representantes de ARVI, de Anfaco y del Puerto de Vigo, en el acto en el que han dado a conocer una declaración institucional para reclamar medidas que mitiguen el impacto de la guerra en Oriente Medio. - EUROPA PRESS

VIGO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector mar-industria ha urgido este miércoles a las administraciones medidas inmediatas y concretas para paliar el impacto que tiene en su actividad el conflicto en Oriente Medio, y han alertado de que hay empresas "que se plantean parar" porque el incremento de costes de producción, de fletes, de transportes o de seguros pone en riesgo su viabilidad.

Así lo han trasladado los representantes de la Cooperativa de Armadores (ARVI) del Puerto de Vigo y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), en una declaración institucional que han leído en el Puerto olívico, con motivo de la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

En dicha declaración, exponen que la cadena mar-industria "se enfrenta a un nuevo episodio de disrupción global" con la escalada bélica en Oriente Medio, que impacta directamente en dos "vectores críticos" de su actividad, como son la energía y el transporte marítimo.

Así, se han referido al incremento de precio del combustible y a las tensiones en el coste energético, fundamental para la actividad en tierra en los procesos de conservación y producción. A ello se suman los problemas de los flujos comerciales globales, afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, con retrasos en el transporte marítimo, problemas en los fletes o falta de cobertura de la aseguradoras.

Por todo ello, han urgido una "respuesta ágil" de las administraciones, con medidas "temporales, proporcionadas y basadas en la colaboración público-privada".

MEDIDAS PROPUESTAS

El sector reclama mecanismos de apoyo en el marco del FEMPA, incluyendo las ayudas de compensación para acontecimientos excepcionales recogidas en el artículo 26, tal y como se hizo con la crisis del Covid o de la guerra de Ucrania.

Igualmente, solicitan "medidas fiscales directas" de apoyo, especialmente si se prolonga el conflicto, y una "flexibilización o prórroga" en la implantación del sistema CATCH IT (sistema digital de gestión de los certificados de capturas).

En cuarto lugar, abogan por medidas para incentivar el consumo de productos pesqueros, como la reducción temporal del IVA u otras similares. También piden la revisión "en la medida de lo posible" de las cuotas asignadas en caladeros nacionales para fomentar las descargas en territorio español.

Finalmente, reclaman que se impulsen medidas de innovación para contribuir a la "transición azul" del sector y reforzar su competitividad.

EMPRESAS ABOCADAS A PARAR

El gerente de la Cooperativa de Armadores, Edelmiro Ulloa, se ha referido a la actual situación del sector pesquero, y ha apuntado que las medidas planteadas por el gobierno suponen algunos problemas. Así, ha señalado que se trata de iniciativas de aplicación "en diferido" y que, en el mejor de los casos, las ayudas llegarán en septiembre.

Por ello, ha señalado que "la tesorería de las empresas pesqueras" las llevará a "parar", porque "las medidas no son inmediatas" y no se puede garantizar su viabilidad.

Aunque es difícil cuantificar el impacto de la guerra en el sector, tanto ARVI como Anfaco insisten en que es "muy importante", y reiteran que no se trata solo de costes de combustible y energía, sino también de problemas logísticos, de fletes, de seguros, y del coste de otros insumos intermedios, como cartón o plásticos.

Al respecto, han lamentado también que las ayudas que plantea la administración se limiten a 200.000 euros por barco o 400.000 euros por grupo empresarial, condicionado a que los buques estén inscritos en la tercera lista y formen parte de la flota española, por lo que no llegarán a todos.

Javier Touza ha recordado que, ya con la guerra en Ucrania, se había cuantificado que cada subida de 10 céntimos en el litro de combustible suponía un incremento anual de costes de 485 millones de euros, y ha subrayado que las subidas actuales son mayores. En el caso de ARVI, cada año contrata entre 100 y 120 millones de litros y, según ha confirmado, muchos pequeños pesqueros han mostrado su interés en asociarse para lograr precios más asequibles.

PROBLEMAS CON EL SISTEMA CACHT IT

A todas las dificultades derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio se suman otros problemas, como ha destacado el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, que ha puesto el ejemplo de la implementación del sistema CATCH IT.

"La UE no parece entender lo que pasa (...) estuvimos 10 años pidiendo la medida, y la implementación no ha sido correcta", ha lamentado, y ha advertido de que los actuales inconvenientes se agravarán en los próximos meses y habrá "un colapso" con el incremento de las descargas propias de finales de primavera e inicios de verano. En ese sentido, ha remarcado que se ha demostrado que "el sistema no estaba suficientemente validado" y "no es un procedimiento robusto".

Finalmente, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha reconocido que el actual contexto internacional es objeto de "preocupación" por parte de este organismo, en la medida en que afecta a sus usuarios, y ha abogado por el "trabajo conjunto" para buscar soluciones, y para que el sector pesquerea no tenga que "sufrir más las malas decisiones".