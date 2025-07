El sector del mejillón gallego denuncia en Bruselas la "falta de control" de importaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega) ha denunciado en Bruselas "falta de control" y "trazabilidad" en las importaciones de este producto a la Unión Europea.

La organización mejillonera se han reunido en los últimos días con eurodiputados y representantes de la Dirección General de Comercio, de la Dirección General de Pesca y del gabinete del comisario europeo para exponerles una preocupación que "no es nueva, pero que ya no se puede seguir ignorando: no se puede competir en igualdad cuando las normas solo se aplican a una parte".

Durante varios encuentros en el Parlamento Europeo, alertan de que esta situación provoca una caída de precios, "un desgaste constante para quien hace las cosas bien" y consecuencias para el empleo.

"Mientras nosotros cumplimos cada exigencia europea, hay producto de fuera que entra libremente, sin aranceles y sin ni siquiera indicar de dónde viene, siendo una especie diferente", censura Opmega. "Nuestro mejillón compite con otro que entra por los canales oficiales pero sin asumir las mismos deberes. Sin trazabilidad, sin que el consumidor sepa siquiera que está comiendo algo que no es gallego", se queja el presidente de Opmega, Ricardo Herbón.

Proponer medidas concretas como activar cláusulas de salvaguardia hasta revisar la normativa de etiquetado para que el consumidor "no siga siendo el último en saber" de dónde proceden sus alimentos.

La organización gallega ya inició contactos con la Xunta y con el Gobierno del Estado para pedir una posición firme en Bruselas. Y en las próximas semanas activará también una campaña pública para poner el foco en la necesidad de "transparencia, justicia y respeto". "No estamos pidiendo privilegios, solo pedimos que no se premie al que hace trampas", expone Herbón.

Opmega agrupa a más de 300 productores en las rías gallegas y representa buena parte de la producción europea de mejillón.