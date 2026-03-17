Unanimidad para urgir a la Xunta un plan de viabilidad para la gestión de bivalvos en Camariñas (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha aprobado por unanimidad en la comisión de pesca una iniciativa con la que reclama a la Xunta un plan de viabilidad para la gestión de bivalvos en Camariñas (A Coruña).

La proposición no de ley partió del BNG y con ella la Cámara insta al Gobierno gallego a "agilizar y aprobar definitivamente" la modificación del plan de gestión para moluscos bivalvos solicitada por esta cofradía.

Junto a esto, también pide comenzar a elaborar "de forma inmediata" un plan "global de viabilidad" para la actividad marisquera en esta localidad.