Villaverde e Interfish analizan "los retos" a los que se enfrenta la organización interprofesional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con el presidente de la Organización Interprofesional Pesquera Interfish-España, Joaquín Cadilla, y con su director gerente, Sergio Acevedo, para evaluar la situación de las flotas de palangre de superficie dedicadas a especies como el pez espada, el tiburón y el marrajo, entre otros, así como el consumo de estos productos.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, en la reunión trataron los principales retos a los que se enfrenta esta actividad en los mercados, así como la necesidad de seguir coordinando estrategias que garanticen condiciones idóneas para su comercialización y sostenibilidad.

Asimismo, repasaron las iniciativas que se desarrollan al amparo del convenio de colaboración entre la Xunta y la interprofesional para 2026, dotado con 95.000 euros --47.500 euros los aporta el gobierno gallego, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)-- con el objetivo de apoyar la presencia del sector en la feria Conxemar y difundir el valor nutricional y la seguridad de los productos del mar con rigor científico.

La conselleira ha remarcado el peso estratégico de este colectivo que integra a entidades como ORPAGU, OPROMAR, OPP Burela, OPNAPA y Conxemar, cuya actividad moviliza 120 barcos y sustenta más de 4.800 empleos directos e indirectos.