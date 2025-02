La Xunta afirma que no hay constancia oficial de la presencia en Galicia del gusano invasor detectado en Ribadeo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha afirmado que no existe constancia oficial de la presencia en Galicia del gusano invasor depredador del mejillón que fue detectado por un biólogo de la cofradía de pescadores de Ribadeo (Lugo).

En una respuesta facilitada a Europa Press, el departamento que dirige el conselleiro Alfonso Villares asegura que la Administración autonómica no tenía conocimiento hasta la publicación en prensa de este domingo de la presencia de ejemplares de planaria ('Postenterogonia orbicularis') en aguas gallegas.

Añaden que, a raíz de esta publicación y tras recalcar que no se había notificado el hallazgo de esta espeica "por parte del sector ni de la comunidad científica", la Consellería do Mar se puso en contacto con el departamento de Medio Ambiente de la Xunta que confirmó "que la especie no está incluida en ningún catálogo de especies exóticas invasoras".

"La Consellería do Mar realiza muestreos constantes sobre todas las especies y, hasta el momento, no se ha detectado la presencia de 'Postenterogonia' en ninguna de la muestras", concluye la Xunta antes de añadir que "continuará atento a la evolución de la presencia y, en su caso de la evolución, de esta especie" en aguas gallegas.

HALLAZGO

El biólogo Daniel Prieto, de la cofradía de pescadores de Ribadeo (Lugo), localizó durante un muestreo un ejemplar de planaria ('Postenterogonia orbicularis'), un gusano que pone en alerta al sector mejillonero ya que se trata de una especie invasora y depredadora tanto de este molusco bivalvo como de la ostra.

En declaraciones a Europa Press, Prieto ha explicado que llevaba tiempo realizando análisis, tras el aviso de su compañero Juan Trigo, del grupo de estudio del medio marino (GEMM), que le dijo "ojo ahí por la cercanía", una vez que este gusano fue localizado en Avilés.

En la ría de Ribadeo hay cultivo de mejillón en la parte asturiana, y ahora la constatación de la presencia de planaria "puede llegar a ser un problema" para toda la comunidad, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad como desde el económico, destaca Prieto.

Es un gusano original de Nueva Zelanda, "y si allí, donde es una especie autóctona, causa daños a los moluscos, está por ver los que ocasiona aquí, donde es invasora", resalta.

Según este biólogo, Trigo, del GEMM, le comunicó que ahora "van a empezar a hacer muestreos" en la ría de Arousa, donde, además de numerosas bateas, "están importando ostra de Francia".