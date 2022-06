La Xunta amplía el radio de acción de su observatorio costero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de radares de alta frecuencia (HF Radar) del Observatorio Costeiro de la Xunta de Galicia, que forma parte del Observatorio Transfronterizo RAIA, ha ampliado su radio de acción más allá de la frontera con Portugal. Además, ofrece nuevos servicios y aplicaciones asociados a esa mejora.

El 22 de junio, se celebrará el evento final del proyecto europeo Radar on Raia en la sede del Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, dependiente de la Consellería do Mar, que coordina esta acción en la que participan organismos gallegos, nacionales y portugueses.

Los avances conseguidos en los tres años de desarrollo del proyecto serán expuestos en ese encuentro, en el que distintos expertos europeos analizarán las ventajas de la tecnología de radares de alta frecuencia (HF Radar), su futuro y sus aplicaciones en el ámbito del salvamento marítimo.

En la segunda parte del evento, los socios de la iniciativa Radar On RAIA darán cuenta del refuerzo de la red de radares de RAIA, de los controles de calidad y de la validación de las medidas que se llevan a cabo en el observatorio, entre otros.

El Cetmar coordina esta acción europea financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) - Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep), y en la que participan otros socios gallegos como el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) y las universidades de Vigo y Santiago de Compostela.

El consorcio de Radar on RAIA lleva trabajando desde 2019 en la puesta en valor de la red de observación oceanográfica transfronteriza RAIA, que se extiende desde las costas gallegas hasta las del norte de Portugal.