La Xunta analiza con las cofradías de Ribeira y Aguiño distintas acciones para impulsar sus actividades

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con los patrones mayores de la Cofradía de Ribeira, José Antonio Pérez, y de la Cofradía de Aguiño, José Antonio Santamaría, así como con el gerente de la Lonja de Ribeira. Una reunión para evaluar la situación de la flota local y coordinar líneas de acción conjuntas encaminadas a "fortalecer el tejido extractivo y comercializador de la comarca del Barbanza".

Durante el encuentro, las partes han analizado posibles medidas e inversiones destinadas a potenciar la actividad pesquera y marisquera y mejorar la comercialización en primera venta. Villaverde les ha trasladado la voluntad de la Xunta de "colaborar estrechamente" con ambos pósitos y con los gestores de la lonja en "la optimización de procesos, llegar a nuevos mercados y en el valor añadido de las capturas para mejorar la rentabilidad de la actividad pesquera".

En otro orden de asuntos, la conselleira ha inaugurado este jueves la IV jornada online Avanzando: Patrimonio marítimo material e inmaterial: identidad, memoria y futuro, organizada por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur.

En el foro, la titular de Mar ha destacado el papel de Galicia como "punto de encuentro estatal para conectar el conocimiento y las buenas prácticas de los territorios litorales". La Xunta ha recordado en una nota de prensa que la comunidad cuenta con una amplia experiencia y en la actualidad concentra cerca de la mitad de las iniciativas desarrolladas en el conjunto de España al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP).

Durante su intervención, Villaverde ha subrayado que la preservación del patrimonio material "debe caminar de la mano de la salvaguarda del patrimonio inmaterial". La conselleira ha reivindicado que la protección de esta identidad cultural "no responde a un ejercicio de nostalgia, sino que constituye un pilar estratégico para fijar población, generar puestos de trabajo cualificados y hacer el sector atractivo para el relevo generacional".