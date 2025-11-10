Xunta y Anfaco-Cytma analizan nuevas acciones de promoción conjunta de conservas y productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido este lunes un encuentro con responsables de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas- Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria (Anfaco-Cytma), con el fin de analizar nuevas acciones de promoción conjunta para las conservas y productos del mar, en el marco del convenio de colaboración que ya existe entre el gobierno gallego y la organización sectorial.

Marta Villaverde ha subrayado que la alianza entre ambas partes ya ha permitido llevar a cabo acciones a lo largo de este año, como la XII Anfaco World Tuna Conference o una nueva edición de la campaña de promoción A Matriculata, que recorrió los campus universitario de Galicia en un 'foodtruck'.

Para llevar a cabo esas acciones, la Xunta aportó la mitad de los más de 400.000 euros que costaron, con el fin de poner en valor las conservas y productos del mar de Galicia, y garantizar su presencia en mercados prioritarios.

La conselleira ha puesto en valor el trabajo 'mano a mano' con este sector estratégico para ahondar en su competitividad, proyección y fomento del consumo.

Esta línea de trabajo da continuidad a las actuaciones ya realizadas el año pasado, y cuyas publicaciones alcanzaron 8 millones de 'clicks'.

Por otra parte, Villaverde ha destacado el papel activo de Anfaco como interlocutor del sector ante instituciones internacionales, como la Comisión Europea, el Parlamento de la UE, la FAO y las administraciones de otros países. Igualmente ha puesto en valor su apuesta por la innovación tecnológica, desarrollando en la última década 300 proyectos que movilizaron más de 260 millones de euros.

Esa labor se complementa con la acción de su laboratorio, en el que se realizaron más de 1,3 millones de análisis, se atendieron unas 20.000 consultas y se capacitó a más de 5.000 alumnos.