Xunta y Anfaco renuevan su convenio de promoción de productos del mar e insisten en pedir la bajada del IVA

VIGO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca) han renovado este viernes su convenio de promoción de productos del complejo mar-industria y han vuelto a insistir en la petición "histórica" de bajar el IVA a dichos alimentos.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la firma del documento, el secretario general de Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso, ha puesto en valor que esta colaboración con el Gobierno gallego permite al sector llevar a cabo diferentes acciones para dar a conocer sus productos, como la participación en ferias o actividades de promoción.

Este año, cada una de las partes aportará casi 150.000 euros para, entre otras campañas, poner en marcha una acción en redes sociales con el objetivo de acercar la importancia de comer pescados y mariscos a los más jóvenes.

Alonso ha destacado los beneficios de estos alimentos para la salud de las personas, por su alto contenido en proteína animal saludable, en omega 3 o en minerales. También ha recordado la importancia del sector para Galicia, del cual dependen más de 15.000 empleos.

BAJADA DEL IVA

En la misma línea ha hablado el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quien ha subrayado la necesidad de promocionar los productos del mar para que cada vez más familias los consuman de forma periódica. Él se ha centrado, una vez más, en solicitar una bajada del IVA para dichos productos, lamentando que esta semana se perdiese la ocasión de incluir esta medida en los decretos anticrisis aprobados en el Congreso de los Diputados.

"No entendemos por qué no se llevó adelante", ha criticado Villares, insistiendo en que en la nueva legislación se incluyó la reducción del IVA de otros alimentos "por presiones de secesionistas", pero no se escuchó una demanda que lleva haciendo Galicia "muchos años". "Nos decepciona, pero seguiremos por el mismo camino", ha reivindicado.

Roberto Alonso también ha apoyado las palabras del conselleiro, indicando que se trata de una petición "histórica" y lamentando que otros países como Alemania o Portugal ya han reducido el IVA de sus productos pesqueros y España no, pese a la importancia que tiene el sector para la economía nacional.

"No lo acabamos de comprender. Existen justificaciones objetivas", ha añadido, tras lo que ha indicado que "no es un tema coyuntural", sino que el objetivo debería de ser una fiscalidad "saludable" que fomente los productos más beneficiosos para la salud.

Preguntado por la situación del Perte Mar-Industria, Alonso ha mostrado su "preocupación" ante la falta de avances al respecto. Él ha dicho que hay "inversiones paralizadas" a la espera de que se resuelva, aunque sí ha reconocido que hay buena comunicación con el Ministerio.