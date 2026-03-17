La Xunta anuncia un nuevo baremo para el marisqueo a pie y recuerda que las mujeres tienen el 90% de licencias

Reunión entre la Directora Xeral de Pesca y las cofradías - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha anunciado un nuevo baremo para regular el acceso al marisqueo a pie en Galicia y ha recordado que las mujeres ocupan el 90% de las 2.967 licencias existentes en la comunidad.

El sistema, según indica en un comunicado, se ha "acordado" con las tres Federaciones Provinciales de Confrarías de Pescadores y la Federación Galega, actualiza el modelo vigente con el objetivo de garantizar un procedimiento "transparente", "objetivo" y "basado en criterios profesionales, sociales y formativos".

El acuerdo, que la Administración remarca que se ha alcanzado "por consenso", habilita para desarrollar la actividad extractiva tanto en zonas de libre marisqueo como en áreas sometidas a autorización, conforme a la normativa vigente.

CRITERIOS DEL NUEVO BAREMO

Entre los criterios del baremo figura, en primer lugar, la condición de demandante de empleo durante al menos seis meses previos a la convocatoria. También se valorarán la formación y cualificación --incluidas titulaciones y cursos en ámbitos como recursos marinos, acuicultura, legislación o comercialización--, así como las habilidades profesionales vinculadas al sector.

Además, se tendrá en cuenta el empadronamiento en municipios del ámbito de las confrarías o en localidades costeras limítrofes donde esté prevista la incorporación, así como la situación laboral y la capacitación de las personas aspirantes.

De este modo, busca facilitar el acceso a la actividad a personas con formación y en situación de desempleo, favoreciendo la renovación generacional y la gestión sostenible de los recursos marinos.