La Xunta y el CB Breogán colaboran en la promoción de los productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y el CB Breogán colaboran en la promoción de los productos pesqueros de la comunidad y el fomento de su consumo a través de la campaña 'Galicia sabe amar'.

Según explicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la Xunta patrocina el encuentro de inicio de la preparación de la nueva temporada que enfrentará el próximo domingo al equipo lucense con el FC Porto, actual subcampeón de la Liga portuguesa, en el Pabellón Municipal de Viveiro.

La conselleira destacó la importancia de divulgar las propiedades nutricionales del pescado y marisco gallegos y los beneficios que presenta su consumo para el bienestar de la ciudadanía.

Además, recordó que consumir pescado fresco es apostar por un sector estratégico para Galicia, referente internacional en sostenibilidad y respeto por la conservación de los recursos marinos.

La iniciativa autonómica, que busca dar visibilidad, tendrá una particular celebración del Día do Mar en Viviero, una localidad marinera.

A renglón seguido, destacó el papel del Breogán, en su condición de club de élite y único equipo gallego en la máxima categoría del baloncesto español, como embajador de excepción para los productos pesqueros de la comunidad.