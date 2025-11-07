La Xunta contribuirá a garantizar la producción de pulpo a través del proyecto Octosan

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este viernes en la presentación del proyecto del estudio de desarrollo y salud de las poblaciones naturales de pulpo común en Galicia (Octosan), que busca garantizar la producción de esta especie y asegurar la sostenibilidad de la actividad.

En concreto, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que, para lograr estos objetivos, el proyecto ahonda en la detección de la capacidad de defensa de esta especie a estresantes ambientales ocasionados por efectos climatológicos adversos.

Octosan es una iniciativa que se enmarca en el convenio firmado con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), dentro de Redemar; la red que pone en contacto al sector pesquero con los organismos científicos.

En este sentido, la Xunta ha insistido en que en el desarrollo del proyecto también colaboran las cofradías de pescadores de Bueu, Baiona, Ribeira y Fisterra. Por su parte, el Gobierno gallego destina 251.865 euros a esta actuación que cuyo plazo de ejecución finaliza en 2027.

Con todo, el proyecto abarca el estudio del ciclo vital del cefalópodo (datos biométricos e índice de condición), el análisis de madurez (índice gonadosomático), la época de puesta bajo diferentes variables ambientales (temperatura, salinidad o tormentas), la posible presencia de parásitos y otros patógenos, el efecto de las variables estacionales y la respuesta del sistema inmune en cada uno de los escenarios ambientales estudiados.