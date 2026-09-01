La Xunta defiende el control del mejillón de importación y el PSOE ve "preocupante" su presencia en el mercado

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, durante la Comisión 8ª, de Pesca y Marisqueo. - XOÁN CRESPO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Parlamento gallego Paloma Castro ha demandado a la Xunta medidas ante lo que ha considerado "preocupante" presencia del mejillón de importación en el mercado gallego frente al autóctono.

Por el contrario, en la Comisión de Pesca y Marisqueo, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha calificado de "aberración" lo planteado por los socialistas al negar que haya una repercusión en el precio del producto gallego o que no se hagan los mismos controles.

Y es que, en su intervención, la parlamentaria socialista ha instado a "estudiar el papel que juegan las importaciones en el comportamiento de los precios". Esto al incidir, además, en que la producción del mejillón gallego registró el año pasado "el volumen más bajo en la historia reciente".

Con alusión en concreto al mejillón chileno, la diputada socialista se ha referido a la "preocupación" en el sector por lo que ha pedido a la Xunta que "aproveche" medidas como la denominación de origen gallega y que se impulse el consumo del producido aquí en centros públicos como residencias.

Por su parte, el director xeral ha recordado que la proximidad del uso de consumo de producto gallego tiene "un peso en la baremación" en los concursos que se convocan por parte de la Xunta.

A su vez, ha situado en un cuatro por ciento la llegada de mejillón de importación y ha considerado que existe "cierta estabilidad en la entrada de producto de fuera". Así, ha aseverado que es "pequeña" y que tiene como destino la industria transformadora. "La situación está dimensionada", ha recalcado.

En la misma línea, ha rechazado que no exista el mismo control sobre estos productos de importación. "Todos los que entran cumplen los mismos estándares que los producidos internamente", ha insistido.

"INEJECUCIÓN" DE PRESUPUESTO PARA EL BNG

En la misma Comisión, la secretaria xeral técnica de la Conselleria do Mar, Marta Barreiro, ha defendido la ejecución del presupuesto del citado departamento en respuesta a una pregunta planteada por el BNG denunciando lo contrario.

"Hay una reiterada inejecución", ha aseverado la parlamentaria nacionalista Rosana Pérez frente a lo expuesto por la secretaria xeral técnica quien ha admitido la necesidad de "mejoras". "Lo sabemos, pero estamos mejorando", ha añadido para afirmar que están en casi el 80 por ciento de ejecución.

"Dependemos mucho de otros apoyos para que las subvenciones salgan", ha indicado tras reprochar el BNG "desviación de partidas a otras consellerías". "Más de 71 millones sin ejecutar", ha manifestado sobre el ejercicio 2025. "El 57% en 2024", ha criticado también.