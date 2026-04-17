La Xunta defiende un reparto "más justo y optimizado" de las cuotas para la sostenibilidad de la flota del cerco

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una jornada en Sada (A Coruña). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha apelado este viernes en Sada a situar la gestión basada en el conocimiento científico y la optimización de las cuotas de pesca como los ejes centrales para garantizar la rentabilidad y el futuro de la flota del cerco.

Así lo ha expuesto durante la inauguración de la IX Xornada da Frota do Cerco, organizada por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) bajo el lema 'A flota que non para: xestión, ciencia e valor nun mar que cambia'.

En su intervención, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la titular de Mar ha subrayado que el sector del cerco es un ejemplo de adaptación y compromiso con la sostenibilidad, pero ha advertido de que este esfuerzo debe ir acompañado de una gestión de cuotas que responda a la realidad de la flota.

En este sentido, ha lamentado el recorte de cerca del 48% en la cuota de la caballa para este año, "aunque suponga cierto alivio con respecto a la propuesta inicial de recortar un 70%".

Asimismo, uno de los puntos clave de la jornada ha sido la reivindicación de la cuota de atún rojo para el cerco gallego, sobre lo que Marta Villaverde ha reiterado la demanda de la Xunta al Gobierno central para que se establezca, de manera definitiva, una cuota fija de captura accidental para esta flota.

En esta línea, la conselleira ha recordado que el atún rojo es una especie de difícil supervivencia una vez capturado, por lo que, ha opinado, "no permitir su desembarque carece de sentido ambiental y económico".

"Finalmente se nos ha dado la razón y tenemos la confirmación de que se establecerá la cuota mediante un Real Decreto, pero mientras tanto solicitamos que se establezca ya una cantidad provisional", ha demandado.