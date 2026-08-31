Xunta destaca el apoyo autonómico a la mejora de las instalaciones de la cadena mar-industria

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el apoyo autonómico a la mejora de las instalaciones y la adquisición de equipos de la cadena mar-industria.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la titular de Mar visitó este lunes las instalaciones de Artesa Rías Baixas, en el polígono industrial de Barro.

Allí, ha puesto en valor el papel de empresas como esta en la transformación y comercialización de los productos de la pesca artesanal gallega, contribuyendo a incrementar su valor añadido y a generar actividad económica y empleo en el territorio.

Además, durante el recorrido, Villaverde ha remarcado el apoyo que la Xunta viene prestando al crecimiento y modernización de compañías de este sector. Y es que, el Ejecutivo autonómico ha concedido desde 2016 cerca de 800.000 euros a Artesa Rías Baixas.

Una inversión destinada a la mejora de las instalaciones de frío, la adquisición de equipos de transporte, la puesta en marcha de su planta de transformación, envasado y expedición y, más recientemente, la mejora de la eficiencia energética de los procesos de producción y movilidad.

En este sentido, Villaverde ha puesto en valor la apuesta de la empresa por la calidad y la trazabilidad, ya que sus productos del mar cuentan con el sello 'PescadeRías, de onde se non?', promovido por la Consellería del Mar para identificar los productos procedentes de la pesca artesanal, selectiva, sostenible y responsable.