La Xunta destinó más de 138.000 euros a diferentes proyectos de la cofradía de Mugardos (A Coruña)

FERROL 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar destinó más de 138.000 euros en 2025 y 2026 a diferentes proyectos impulsados por la Cofradía de Pescadores de Mugardos (A Coruña), centrados en el fomento de la pesca artesanal, la restauración de los recursos marinos y la mejora de los medios empleados por sus socios.

Miembros del pósito mugardés se han reunido esta miércoles con la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, para abordar la situación del marisqueo en la ría de Ferrol y analizar las necesidades del sector, dentro de una agenda de encuentros que la responsable de Mar mantiene con las cofradías gallegas.

La colaboración de Mar con Mugardos se ha traducido en sendas aportaciones de 72.120 y 36.327 euros, respectivamente, para proyectos colectivos de gestión sostenible de la pesca costera artesanal, en este caso del marisqueo.

A estas cantidades se suman otros 10.790 euros concedidos para trabajos de conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos, con los que se dio continuidad en 2025 a las labores desarrolladas desde 2023 en este mismo ámbito, con medidas concretas como la regeneración del hábitat en la ensenada de O Baño y el refuerzo de los bancos con la siembra de almeja babosa en una superficie de 29.000 metros cuadrados.

Por otra parte, la cofradía mugardesa recibió más de 19.000 euros para realizar un proyecto de mejora de la comercialización de ostra rizada y para el mantenimiento de los bancos, en este último caso con nuevo equipamiento, como un remolque multifunción.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro recordó además que Mugardos participa en dos proyectos de investigación que se están desarrollando en la ría de Ferrol: 'Zamfer', vinculada a la zamburiña; y 'BivaFerrol', para el estudio de los sedimentos y su relación con la producción de bivalvos.