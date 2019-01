La Xunta estudiará las consecuencias del rechazo al acuerdo del 'brexit', pero admite una "situación complicada"

Publicado 16/01/2019 12:56:06 CET

Los armadores de Vigo piden "tranquilidad" porque la pesca "sigue siendo prioridad en la negociación"

VIGO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia confía en que el estudio encargado al catedrático José Manuel Sobrino arroje "luz" sobre el complicado escenario abierto, específicamente para el sector pesquero, después de que el parlamento británico votase abrumadoramente en contra del acuerdo alcanzado entre el gobierno de May y la UE para un 'brexit' ordenado.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios durante un acto en Vigo, la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Según ha apuntado, la votación de las últimas horas en la cámara británica "es una noticia malísima".

Quintana, quien se ha declarado "profundamente europeista", ha señalado que "es triste" que un país "vaya a contracorriente" y abandone la UE pero, una vez que se ha elegido "divorcio", "lo lógico era apostar por un divorcio ordenado, que solo cabía en el marco del acuerdo entre Theresa May y el comisionado Barnier".

Tras constatarse la imposibilidad de esa vía, la conselleira do Mar ha explicado que, en esta "situación complicada", la Xunta confiará de nuevo en la opinión de un experto como el profesor Sobrino, al que le han encargado un estudio sobre las "consecuencias" del rechazo británico al acuerdo.

"No me atrevo a hacer una valoración, mientras no tengamos ese análisis. El profesor Sobrino es profundamente conocedor de la situación jurídica, ya en 2016 hizo un estudio y explicó perfectamente la ruta que iba a llevar el proceso. Confío en que nos dé luz", ha afirmado.

ARMADORES DE VIGO

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", aunque ha admitido que "la votación de ayer es muy negativa" para el sector pesquero. "Deja en situación de enorme debilidad al gobierno británico, y no sabemos cómo va a acabar esto", ha apuntado.

No obstante, ha apostado por seguir trabajando para buscar una "solución de equilibrio", y ha puesto en valor que el sector pesquero gallego está actuando como "banderín de enganche" en el análisis de la situación.

"La pesca sigue siendo una enorme prioridad en la negociación", ha constatado, y ha recordado que "están sobre la mesa los planes de contingencias", que el gobierno "considera la agricultura y la pesca especialmente sensibles ante el 'brexit'", y "se están articulando medidas" a nivel aduanero, logístico e incluso de posibles ayudas para paliar las consecuencias negativas de este escenario.