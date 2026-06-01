La Xunta firma con la Cofradía de Muros el tercer convenio del Plan extraordinario de apoyo al marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Muros, Daniel Formoso Moledo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este lunes con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Muros, Daniel Formoso Moledo, el convenio de colaboración que activa el plan de restauración ambiental de sus zonas productivas. Con un presupuesto de 352.403,10 euros, financiado íntegramente por la Administración autonómica, este acuerdo supone la ejecución de acciones diseñadas por el sector para paliar la mortandad de bivalvos.

La firma permite compensar con hasta 700 euros mensuales a las personas mariscadoras que participan en estas labores de regeneración, destinando más del 89% del importe total del convenio directamente al pago de estas compensaciones.

"El Gobierno gallego hizo sus deberes activando este plan de choque, pero la desidia del Gobierno central mantiene a Galicia --declarada zona gravemente afectada por el temporales-- sin ayudas estatales, el que supone una discriminación frente a otras comunidades", ha criticado la conselleira.

Con esta firma, la Cofradía de Muros se convierte en la tercera entidad gallega en formalizar su convenio bilateral con la Consellaría do Mar, sumándose a Noia y Vilaxoán, que ya rubricaron sus respectivos planes de actuación.

El proyecto técnico prevé la movilización progresiva de hasta 71 profesionales y se centrará en las zonas productivas de la playa de O Castelo y los bancos de la ensenada de Esteiro (playa de Esteiro y desembocadura del río Maior).

El plan de trabajo se estructura a través de labores manuales de descompactación y oxigenación del sustrato para optimizar el asentamiento de los bivalvos, complementados con la retirada de algas o conchas y la clasificación de la basura marina para su posterior tratamiento ecológico, según ha detallado la Xunta en una nota de prensa.

Asimismo, el documento suscribe el objetivo de incrementar la biomasa de los bancos y el plan se completa con un programa bimensual de muestreos y seguimiento biológico, turnos de vigilancia diaria de cuatro horas en las bajamares diurnas y acciones formativas específicas orientadas al "aprendizaje de técnicas de semicultivo y a la identificación precoz de especies exóticas invasoras".