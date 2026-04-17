Xunta impulsa la atención social y sanitaria en los puertos de Ferrol y San Cibrao con los comités de bienestar

FERROL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha asistido este viernes a la constitución y primeras sesiones de trabajo de los comités de bienestar de la gente del Mar de los puertos de Ferrol y de San Cibrao.

Se trata de unos órganos de nueva creación cuyo objetivo principal es reforzar la atención social, sanitaria y humana de las personas que desarrollan su actividad profesional en el entorno marítimo-portuario.

Ambos encuentros, celebrados en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol, han servido para sentar las bases de las principales líneas de trabajo orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores del mar.

Según ha informado la Consellería en una nota de prensa, la puesta en marcha de estos comités busca favorecer una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas, entidades sociales y organismos vinculados al sector.

Durante su intervención, la conselleira Villaverde ha destacado la importancia de estos espacios como foros de cooperación y diálogo permanente.

"Permiten dar respuesta a las necesidades reales de la gente del mar y avanzar hacia un modelo portuario más humano, seguro y sostenible", ha subrayado la titular de Mar.

Los comités de bienestar se configuran como foros de participación en los que están representados los diferentes agentes del ámbito portuario. Su función principal será la de promover servicios de apoyo, acompañamiento y mejora tanto de las condiciones de trabajo como de la estancia de los profesionales que operan diariamente en las dársenas gallegas.