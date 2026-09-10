La Xunta insiste en pedir un fondo pesquero europeo "fuerte y específico" para garantizar la cadena mar-industria

Marta Villaverde esta mañana en Vigo. - XUNTA

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha vuelto a reclamar un fondo pesquero europeo "fuerte y específico" para garantizar el futuro de la cadena mar-industria.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la XIII Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca organizada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), donde ha indicado que la pesca europea se encuentra en un momento "decisivo" y necesita un marco financiero comunitario que garantice su viabilidad y su capacidad de transformación.

Ella ha defendido que la Unión Europea debería mantener en el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 un fondo específico con un presupuesto "robusto" para la pesca y la acuicultura, dando continuidad al actual modelo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.

En este sentido, Villaverde ha dicho que la Xunta está intensificando su agenda en Bruselas para impedir que las regiones altamente dependientes del mar sufran retrocesos.