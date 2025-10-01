La Xunta invertirá 140.000 euros en "mejorar las condiciones de trabajo de los marineros" del puerto de Esteiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que la Xunta invertirá 140.000 euros en la "mejora de las condiciones de trabajo de los marineros" del puerto de Esteiro en Muros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular de Mar ha recordado en su visita al muelle, que el Consello de la Xunta informó el pasado día 15 del inicio de la licitación pública de las obras de ampliación de la rampa del puerto de Esteiro, con un presupuesto base de 140.000 euros.

Así, los documentos del concurso estarán disponibles para los interesados en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante, y en la página web oficial de Portos de Galicia.

Villaverde ha informado a la cofradía de pescadores, que demandó esta actuación, que los trabajos consistirán en la construcción de una rampa de descarga para dar servicio a las embarcaciones menores con base en el puerto sobre el muelle existente.

Para ello, será necesario demoler la parte superior del muelle hasta formar la pendiente de la misma. Partirá de la cota +4.90 y descenderá con una pendiente constante de 10.90% hasta la cota +1.50. Alcanzada dicha cota contará con una meseta horizontal de 5 metros de largo, sumando en total 36 metros de largo.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, será de seis meses.