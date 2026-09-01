Xunta y mejilloneros de Arousa abordan la evolución de la campaña y la situación de la actividad - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, se ha reunido este martes con representantes de la Federación de Productores Mejilloneros Ría de Arousa, en el marco del proceso de escucha activa con el sector.

El encuentro, ha informado la Xunta, ha servido para conocer de primera mano sus necesidades y evaluar la evolución de la campaña y la situación actual de la actividad, en un momento en el que "se aprecia una recuperación progresiva de los volúmenes de producción acumulados en este 2026".

En la reunión, la organización también ha explicado las aportaciones que trasladó en el proceso abierto para elaborar el decreto de acuicultura y que, junto con las presentadas por el resto de las asociaciones, se debatirán en la Comisión del Mejillón para redactar el borrador inicial del futuro texto legal.